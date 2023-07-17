مؤلفة «قائمة الأماني»: لم نحدد موعد تصوير المسلسل.. والتحضيرات توقفت

ترددت أنباء منذ فترة، عن بدء التحضيرات لمسلسل جديد بعنوان «قائمة الأماني»، تمهيدا لبدء تصويره، إذ جاء العمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

توقف تحضيرات مسلسل قائمة الأماني

تواصلت «الوطن» مع أماني التونسي، لمعرفة موعد بدء تصوير مسلسل «قائمة الأماني»، إذ أكدت أنه لم يتم تحديد موعد محدد، والتحضيرات توقفت منذ شهر رمضان المنقضي، نافية كل ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعاقد فنانين للمشاركة في العمل.

نجاح أماني التونسي بفيلم «مستر أكس»

وتحقق أمانى التونسي نجاحا كبيرا، خلال الفترة الحالية، إذ أنها صاحبة قصة فيلم «مستر أكس»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، الذي تدور أحداثه حول تسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، لكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

ويشارك في بطولة فيلم «مستر أكس» عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، أوس أوس، أمير شاهين، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، محمود حافظ.