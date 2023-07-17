النشرة الدولية: مصرع شخصين بإطلاق نار في بولندا وعاصفة تجتاح ولاية بنسلفانيا

شهدت عدة دول خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية، أبرزها إطلاق نار بإحدى حدائق بولندا، فيما لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء عاصفة وأمطار غزيرة شمال شرق الولايات المتحدة.

ولقي شخصان مصرعهما، جراء حادث إطلاق نار، في حديقة مطعم بشارع سانت مارتن، وسط مدينة بوزنان غرب بولندا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، وقالت شرطة بوزنان، في بيان، إن الضحيتين من سكان مدينة بوزنان، وتتراوح أعمارهما ما بين 30 و31 عاما.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات ولجنة حماية الصحفيين مقتل صحفي آخر بعيار ناري، أمس الأول السبت، على أطراف أكابولكو جنوب غرب المكسيك، وعمل الضحية مديرا لمؤسسة «لو ريال دي جويريرو» ويدعى نيلسون ماتوس.

تدمير 628 مرفقا عاما في كوريا الجنوبية جراء الأمطار

وفي كوريا الجنوبية، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، إلى 49 شخصا عقب انتشال 4 جثث من طريق تحت أرضي كان مغمورا بالمياه وسط البلاد.

وانقطعت الكهرباء عن 28 ألف و607 منازل، فيما دمرت الأمطار الغزيرة 628 مرفقا عاما و317 ملكية خاصة، و«146 طريقا-139 منزلا»، وأُخلى 10 آلاف و570 شخصا من منازلهم، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب»، الكورية الجنوبية.

مصرع 3 أشخاص جراء عاصفة شرق بنسلفانيا الأمريكية

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لقي 3 أشخاص مصرعهم وفُقد 4 آخرين، نتيجة عاصفة وأمطار غزيرة، أمس الأول السبت، بمقاطعة باكس بشرق بنسلفانيا الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وفي المملكة العربية السعودية، عقد ولي العهد السعودي، رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مساء أمس الأحد، في مدينة «جدة».

ووصل كيشيدا إلى جدة، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، لحضور اجتماع الطاولة المستديرة «السعودي- الياباني»،