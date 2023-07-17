حوادث اليوم.. ضبط 27 كيلو مخدرات و13 ألف واقعة سرقة تيار كهربائي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من الخارجين على القانون، وتحرير عدد من القضايا فى مختلف محافظات الجمهورية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنوعت بين ضبط كمية من المخدرات، فضلا عن وقائع سرقة تيار كهربائي.

أبرز ضبطيات وزارة الداخلية

خلال التقرير التالي، ترصد «الوطن»، أبرز الضبطيات التي أسفرت عنها حملات وزارة الداخلية في مختلف محافظات الجمهورية.

ضبط 27 كيلو مواد مخدرة

في محافظة دمياط، تمكن رجال الشرطة، من ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن كمية لمخدر الحشيش، وزنت 10.250 كيلوجرام، وضبط كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات.

كما جرى ضبط كمية لمخدر الهيدرو، وزنت 7 كيلوجرامات، كمية لمخدر الهيروين، 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وجرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 4 لصوص بالقاهرة

لم تتوقف الحملات الأمنية، ففي محافظة القاهرة، أسفرت جهود الحملات المكبرة، عن ضبط 4 لصوص فى مناطق مختلفة بالمحافظة، حيث تم ضبط شخصين في القاهرة، مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، بحوزتهما أجنة حديدية، ومطرقة، وحبل، وصاروخ، حال فك 3 قطع حديد من أحد كباري المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلي، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وأرشدا بمسكنهما عن المسروقات المستولى عليها.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص بتهمة كسر زجاج إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قسم شرطة التجمع الخامس، وسرقة مبلغ مالي، وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، وعدد من أقراص التامول المخدر، وجرى ضبط أحد الأشخاص بدار السلام، بحوزته هاتف محمول مجهول المصدر.

واعترف بمزاولة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف مترجلا، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأمن الاقتصادي يضبط 13 ألف واقعة سرقة تيار كهربائي

تمكنت قطاع الأمن الاقتصادي التابع لوزارة الداخلية، من ضبط 13508 قضية سرقة تيار كهربائي، كما جرى ضبط 1680 في مجال مكافحة المخالفات والظواهر السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.