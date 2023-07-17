أحمد أمين يحسم جدل تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «الصفارة»: «لو لقيت فكرة أقوى»

حل الفنان أحمد أمين ضيفا على محمد طارق أضا، في برنامج «أضا أخف من أضا»، المذاع عبر محطة «راديو إنرجي 92.1»، للحديث عن نجاح مسلسل الصفارة في رمضان الماضي.

أحمد أمين يحسم جدل الجزء الثاني من مسلسل الصفارة

وقدم أحمد أمين الشكر لمحطة راديو «إنرجي»، على فكرة برنامج ومسابقة كأس إنرجي للدراما، وشكر الجمهور على التصويت له، وللشباب وتشجيعهم خاصة طه دسوقي الذي وصفه بأنه موهبة كبيرة وله كاريزما قوية جدا، ولديه قبول قوي منذ ظهوره الأول في أمين وشركاه.

وحسم أحمد أمين جدل تقديم جزء ثاني من مسلسل الصفارة في رمضان 2024 في تصريحات لإنرجي قائلا: «مش هعمل جزء ثاني من الصفارة إلا لو لقيت فكرة أقوى لإني مش هعمله بنفس طريقة الجزء الأول.. وغالبا ده مش هيبقى السنة الجاية».

أحداث الجزء الأول مسلسل الصفارة

وكشف أحمد أمين عددًا من الكواليس والتفاصيل عن مسلسل الصفارة، قائلًا إنَّه كان سيقدم على مدار 30 حلقة لكن مع ظهور فكرة 15 حلقة من شركة الإنتاج، قرر فريق العمل تكثيف القصص.

واستطرد «أمين» قائلًا: «كان في قصص وشخصيات تانية كتير في مسلسل الصفارة متعملتش منها قصة كنت بصحى ألاقي نفسي في تايلاند وواحدة بصحى ألاقي نفسي متجوز تلاتة».

أقرب شخصية لقلب أحمد أمين في مسلسل الصفارة

وكشف عن أقرب الحلقات والشخصيات إلى قلبه قائلًا: «أكتر شخصية حبيتها هي الأب اللي ليه 3 أطفال وكنت حاسس إنها لوحدها ممكن تبقى فيلم ويمكن ده بسبب حبي للعمل مع الأطفال».