استقرار أسعار الخضروات والفاكھة الیوم الاثنين 17-7-2023

سجلت أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 17-7-2023 في الأسواق حالة من الاستقرار، وتراوحت أسعار الطماطم بين 2.75 إلى 4.75 جنيه للكيلو، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 7 إلى 9.5 جنيه، والبصل بين 10 حتى 16 جنيها، وفقا لما قاله أحمد عبدالرحمن أحد تجار سوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات الیوم

وأضاف عبدالرحمن لـ«الوطن»، أنّ أسعار الخضروات الیوم مستقرة، حيث سجل سعر كيلو الجزر بعرشه بين 5 إلى 9 جنيهات، فيما تراوح سعر كليو الكوسة بين 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الباذنجان البلدي والرومي 1.5 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان الرومي نفس سعر البلدي تقريبا، والفلفل الأحمر البلدي 5.5 إلى 8.5 جنيه، فيما سجل سعر الفلفل الرومي صوب 5.5 إلى 8.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكھة

وعن أسعار الخضروات والفاكهة، قال عبدالرحمن، إنّ سعر العنب، تراوح بين 15 إلى 20 جنيها، وتراوحت أسعار التفاح المستورد بين 35 إلى 40 جنيها، وتراوحت أسعار المانجو بين 10 إلى 50 جنيها حسب نوع المانجو المراد شرائه.

أسعار الخضروات بسوق العبور

واشار إلى أنّ أسعار الخضروات في سوق العبور مستقرة، حيث سجل الجزر بعرشه بين 5 إلى 9 جنيهات، فيما تراوح سعر كليو الكوسة بين 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الباذنجان البلدي 1.5 إلى 4.5 جنيه.