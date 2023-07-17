حالة الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدًا الثلاثاء شديدة الحرارة ورطب على شمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، استمرار تأثير المنخفض الجوي الشديد الحرارة الذى يعمل على ارتفاع الحرارة ونسب الرطوبة في حالة الطقس غدا وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بزيادة تتراوح من 4-5 درجات عن درجات الحرارة المتوقعة في هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 18-7-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 19-7-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.