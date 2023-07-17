«DMC» ترصد فعاليات «العلمين الجديدة».. «مستعدة لاستقبال الحفلات العالمية»

استعرضت كاميرا برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، والمُذاع عبر فضائية DMC، تقريرا تليفزيونيا حول مهرجان العلمين الجديدة، تحت عنوان «فعاليات وأنشطة اليوم بمهرجان العلمين الجديدة وسبب تميز تلك المدينة الساحرة».

استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

وأكد محمد سعد، مراسل قناة «DMC»، استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مشيرا إلى أنّها على أتم الاستعداد لاستقبال الفعاليات والحفلات العالمية، وهناك استعداد كبير لاستقيال مهرجان «العالم علمين»، موضحا أنّ أول أمس شهد الفعاليات النهائية للكرة الشاطئية والتيك بول، وحصل الفائز الأول بالتيك بول على جائزة بقيمة 30 ألف جنيه، والثاني 10 آلاف جنيه، متابعا أنّ فريق كابتن حسام غالي حصل على كأس الكرة الشاطئية بعد الفوز على فريق الكابتن محمد فضل.

الممشى السياحي بالعلمين الجديدة

وأضاف «سعد»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، أنّ الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة من أهم الأماكن الجمالية والترفيهية الموجودة، حيث يشمل أماكن مخصصة للجلوس فضلا عن أماكن لركوب الدراجات، ويتواجد أمام الأبراج الشاطيئة، موضحا أنّ مدينة العلمين جرى إنشائها لتستهدف مليوني نسمة، وهي ليست مدينة صيفية فقط بل مستدامة والدليل على ذلك إنشاء جامعتي العلمين الأهلية، والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب وجود مقر مجلس الوزراء ومدينة الفنون والثقافة.

وتابع أنّ الممشى السياحي بمدينة العلمين مفتوح بشكل مجاني لكل الزائرين، وهناك مقاهي ومطاعم عليه، موضحا أنّ هذا الممشى يطل على بحيرة طبيعية يمكن رؤيتها بمجرد الجلوس على المقاعد الموجودة بالممشى، مؤكدا ازياد المنطقة جمالا في فترة الليل، ويبدأ بعض المواطنين يومهم بالجري على الممشى السياحي المطل على البحر بالعلمين الجديدة.