تراجع أسعار الدواجن البيضاء 10 جنيهات بالأسواق.. تعرف على السبب

شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق المصرية، ووصل هذا التراجع إلى 10 جنيهات والسبب الرئيسي في ذلك انخفاض إقبال المواطنين على الشراء خلال الفترة الحالية والإفراجات الجمركية المستمرة على الأعلاف، وفقًا لما قالة سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة.

وأضاف «السيد» لـ«الوطن»، أنَّ أسعار الدواجن البيضاء تراجعت أمس الأحد بقيمة تقدر بنحو 5 جنيهات في ظل أن هناك توقعات بمزيد من الانخفاضات في الأسواق المصرية الفترة المقبلة.

سعر الدواجن البيضاء

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية أنَّ سعر الدواجن البيضاء يتراوح اليوم الأثنين في المزرعة ما بين 55 و57 جنيهًا وداخل محلات الطيور الحية ما بين 65 و67 جنيهًا، كما تسجل الفراخ البلدي 95 جنيهًا أرض مزرعة والتنفيذ الفعلي 102 جنيه.

سعر البانيه والشيش طاووق اليوم

وأشار إلى أنَّ سعر الدجاج الأمهات في الأسواق المصرية يبلغ 56 جنيهًا داخل المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيهًا، كما يتراوح سعر البانية اليوم ما بين 165 و175 جنيهًا والشيش طاووق ما بين 150 و165 جنيهًا.