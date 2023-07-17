أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-7-2023 في الأسواق والمحلات.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-7-2023 في الأسواق والمحلات، بعد أن انخفضت أمس الأحد بقيمة 5 جنيهات، فيما هبطت اليوم بقيمة تقدّر بنحو 10 جنيهات لتصل قيمة الانخفاض خلال يومين إلى 15 جنيها بحسب بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الدواجن البيضاء

وتتراوح أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-7-2023 في الأسواق والمحلات بين 55 و57 جنيها بالنسبة للدواجن البيضاء داخل المزرعة، ويتراوح سعرها في محلات الطيور الحية بين 65 و67 جنيها، فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي أرض مزرعة 95 جنيها، والتنفيذ الفعلي 102 جنيها.

ويبلغ سعر الدجاج الأمهات في المزرعة 56 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها، فيما تسجل الدواجن الساسو 65 جنيها في المزرعة والتنفيذ الفعلي يبلغ 110 جنيهات.

أسعار مشتقات الدواجن

وعن أسعار مشتقات الدواجن، تراوح سعر كيلو البانيه اليوم داخل محلات الطيور الحية بين 165 و175 جنيها، كما تراوح سعر كيلو الشيش طاووق بين 150 و165 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق والمحلات، تراوح سعر الكتكوت البلدي بين 5.75 و 6.75 جنيه، والكتكوت الأبيض بين 10.25 و11.25 جنيه، فيما يتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 6.75 و7.75 جنيه وكتكوت جيل ثاني بين 7.75 و 8.75 جنيه.