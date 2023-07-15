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أسعار الدواجن اليوم السبت 15-7-2023 في الأسواق والمحلات

كتب:

مريم حنفي
09:41 ص | السبت 15 يوليو 2023
أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

تسجل أسعار الدواجن اليوم السبت 15-7-2023 في الأسواق والمحلات هدوء ملحوظًا وذلك مع بداية الأسبوع، في حين أنَّ الأسعار شهدت مع نهاية الأسبوع الماضي هبوطًا ملحوظًا وصل إلى 5 جنيهات وفقًا لما ذكره سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن».

 

أسعار الدواجن البيضاء 

وأضاف «السيد» أنَّ أسعار الدواجن اليوم السبت تتراوح ما بين 65 و67 جنيهًا وذلك للدواجن البيضاء في المزرعة، كما يتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 75 و77 جنيهًا بينما يبلغ سعر الدجاج البلدي اليوم 100 جنيه داخل المزرعة والتنفيذ الفعلي 105 جنيهات. 

وتابع أنَّ سعر الدجاج الساسو يسجل اليوم السبت 67 جنيهًا أرض مزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 112 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الدجاج الأمهات 59 جنيهًا داخل المزرعة والتنفيذ الفعلي 62 جنيهًا. 

سعر البانيه والشيش طاووق اليوم 

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة أنَّ سعر كيلو البانية يتراوح اليوم ما بين 175 و185 جنيهًا ويتراوح كيلو الشيش طاووق ما بين 155 و166 جنيهًا.

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بقلم مريم حنفي