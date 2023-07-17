المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ: علينا إحراز تقدم مع الصين قبل COP 28

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، أنه من الضروري أن تحرز الصين والولايات المتحدة تقدما حقيقيا في الأشهر الأربعة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 28) المقرر عقده في دبي.

تعاون أمريكا والصين في مواجهة التغيرات المناخية

وحث كيري خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شيه تشن هوا، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم، الصين على الشراكة مع الولايات المتحدة لخفض انبعاثات غاز الميثان وتقليل تأثير الطاقة التي تعمل بالفحم على المناخ، في الوقت الذي يهدف فيه الجانبان إلى إعادة بناء الثقة بعد تعليق المحادثات بشأن المناخ، العام الماضي.

وأضاف: «نأمل أن نتمكن خلال الأيام الثلاثة المقبلة من البدء في اتخاذ بعض الخطوات الكبيرة التي سترسل إشارة للعالم بشأن الهدف الجاد للصين والولايات المتحدة لمواجهة خطر وتهديد وتحد مشترك للبشرية جمعاء أوجده البشر بأنفسهم»، فيما قال شيه تشن هوا إن مبعوثي المناخ يمكن أن يكون لهما دور في تحسين العلاقات الأمريكية - الصينية.

العلاقات الأمريكية الصينية

وكان كيري، وصل أمس الأحد إلى الصين، وهو الأحدث في سلسلة من كبار المسؤولين في البيت الأبيض الذين يقومون بزيارة الصين في محاولة لإعادة فتح قنوات الاتصال بين البلدين.

ويعد كيري، ثالث مسؤول كبير من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يزور الصين في الأسابيع الأخيرة، بعد زيارتي وزيرة الخزانة جانيت يلين، ووزير الخارجية أنتوني بلينكين.