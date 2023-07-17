دار الإفتاء تكشف أيام الصيام المستحبة في شهر محرم

يعد الصيام من أكثر العبادات تقرباً إلى الله عز وجل، وانطلاقاً من ذلك يحرص قطاع كبير من المسلمين على صوم النافلة وتحري الأيام المستحبة للصيام، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية الأيام التي وردت في السنة النبوية للصيام، خاصة مع انطلاق العام الهجري الجديد.

حكم الصوم في شهر محرم

أشارت دار الإفتاء المصرية أنّه يُستَحبُّ شرعًا الصوم في شهر الله المحرم في أوله وفي وسطه وفي آخره؛ لما رواه أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ» أخرجه مسلم.

الرأي الشرعي لصيام شهر محرم كاملاً

وقد أوضحت دار الإفتاء أنّه لا مانع شرعًا من صيام شهر المحرم كاملًا؛ لأن الصيام مندوب فيه، وكذا بقية الأشهر الحرم، وأفضلها المحرّم؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» رواه أبو داود والترمذي.

صيام تاسوعاء وعاشوراء

ويتضمن شهر محرم أيام تاسوعاء وعاشوراء، وهما يومي التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، وصيامه سنة مستحبة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام يوم عاشوراء وقال: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» أخرجه مسلم.

الأيام التي يحرم الصيام فيها

وأشارت دار الإفتاء إلى الأيام التي يحرم الصيام فيها، لافتة إلى أنّه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأيام التي يحرم الصيام فيها هي: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.