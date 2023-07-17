استشاري صحة نفسية توضح طرق وقاية الأطفال من ضرر «السوشيال ميديا»

قالت الدكتورة إيمان ممتاز، استشاري الصحة النفسية، إن التحديات التي يتم تصويرها على التيك توك وغيرها من المواقع، ظهرت في البداية كنوع من أنواع الألعاب التي تهدف فقط للترفيه عن النفس ولم يكن لها أية اضرار أو أخطار على حياة الأطفال أو المراهقين.

الرغبة في المغامرة وتحقيق الشهرة المرتبطة بالإبهار

وأضافت استشاري الصحة النفسية في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، على قناة « TeN»، أنه مع انتشار التيك توك والرغبة في المغامرة وتحقيق الشهرة المرتبطة بالإبهار، فقد ظهر نوع جديد من التحديات الذي يتسم بالخطورة وأطلق عليها المصريون اسم تحديات الموت.

دراسة لمرصد الأزهر

وأكدت استشاري الصحة النفسية في مداخلتها مع الإعلامية ياسمين سيف، أن الدراسة التي قام بها مرصد الأزهر ستساعد على الانتباه لذلك النوع من التحديات الذي ينتشر بين الشباب وربما لا يعلم عنه البالغون أي تفاصيل، وأن الدراسة سيكون لها دورا إيجابيا في نشر الوعي الخاص بتلك المشكلة وستجعل من الأهالي أكثر حرصاً لما يتعرض له أبنائهم من محتوى على السوشيال ميديا.