إصابة 26 شخصًا في انقلاب أتوبيس بمنطقة أطفيح

أصيب 26 شخصا إثر انقلاب أتوبيس على أحد الطرق بمنطقة أطفيح في محافظة الجيزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين على الطريق الواقع ما بين نفق أطفيح وكارته الكريمات اتجاه بني سويف.

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين أنه أثناء سير أتوبيس اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 26 شخصا، جرى نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.