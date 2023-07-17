إصابة 16 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق صحراوي «الكريمات أطفيح»

أصيب 16 راكبا بإصابات متفرقة، في حادث انحراف أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وهو أطفيح المركزي بالجيزة، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع الحادث

وتلقى مرفق الإسعاف، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يحمل لوحات معدنية «ي.ف.ج 325»، على الطريق الصحراوي الشرقي في المنطقة الواقعة بين أطفيح الكريمات في اتجاه محافظة بني سويف، ما نتج عنه إصابة 16 راكبا بإصابات متفرقة، وجرى التوجيه بانتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

10 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفقا إسعاف الجيزة و بني سويف بـ10 سيارات إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 16 شخصا، وجرى إسعاف 6 مصابين في موقع الحادث وغادروا، ونقل 10 إلى مستشفى أطفيح المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، و تحرر محضر بالواقعة.