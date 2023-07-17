محافظ سوهاج يكرم 16 من الفائزين بمسابقتي الأم والأب المثالييّن

كرّم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، 16 من الأمهات والآباء الفائزين في مسابقة الأم المثالية، والأب المثالي للعاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية التابعة، والتي نظمتها المحافظة للعام الخامس على التوالي، من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام.

تهنئة الفائزين بسوهاج

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين من الأمهات والآباء، معربا عن شكره لكل أم مصرية، وأب مصري، ضحوا من أجل أبنائهم وأسرتهم، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، وما تقدمه للمجتمع والوطن.

13 أُما و3 أباء مثالييّن

وفازت 13 أم مثالية، و3 آباء مثاليين من إجمالي عدد 28 من المتقدمين للمسابقة، حيث كرم المحافظ الأمهات والآباء المثاليين، ومنحهم شهادات التكريم، ومبلغ مالي، تقديرا لما قدموه من عطاء وتضحيات، وحرص السيد المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأسرهم .