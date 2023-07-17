الإسباني «أنطونيو بانديراس» يتحدث عن مشاركته في فيلم «أنديانا جونز 5»

أعرب الفنان الإسباني أنطونيو بانديراس، عن سعادته بمشاركة الفنان الأمريكي «هاريسون فورد»، في الجزء الخامس من سلسلة أفلام أنديانا جونز والذي يحمل اسم «Indiana Jones and the Dial of Destiny»، واصفا مشاركته بأنها كانت تجربة مختلفة ومميزة، مشيرا إلى أنه استمتع بالعمل معه في هذا الجزء الذي يعد الأخير في السلسلة التي حققت من خلال أجزائها الأربعة أرباحًا بلغت 2 مليار دولار.

الفنان الإسباني أنطونيو بانديراس يتحدث عن فيلمه الجديد

وقال بانديراس في بيان صحفي: «كان من الجميل أن أكون قريبًا منه، فالأمر أشبه بما يحدث عندما يقابلني بعض المحاورين اليوم، ويقولون لي: يا إلهي كنت في السابعة من عمري عندما عرض Shrek 2، والآن أبلغ من العمر 27 عامًا وأجري مقابلة معك وأنا أشاهد أفلامك منذ ذلك الوقت، الأمر نفسه حدث عندما عملت مع هاريسون فورد، وأتذكر المرة الأولى التي رأيت فيها إنديانا جونز، كنت مبهورا به، لذا مجرد وجودي في أحد أجزاء الفيلم كان جميلًا، أعتقد إنه إذا أنجبت ابنتي طفلًا يومًا ما، يمكنها أن تخبره: قام جدك بالمشاركة في فيلم مع إنديانا جونز».

دور الفنان الإسباني أنطونيو بانديراس

وحول دوره في العمل قال: «شخصيتي صغيرة جدًا، وهو ليس رجلاً سيئًا، فهو صديق لشخصية إنديانا، ويساعده في مرحلة ما من الفيلم، وهو يبحث عنه لأنه يحتاج إلى شيء من صديقه، وعلى الرغم من أن الدور ليس كبيرا إلا إنني سعيد جدًا لكوني جزءً من تلك الملحمة».

معلومات عن الفيلم

تم طرح الجزء الجديد من سلسلة Indiana Jones بعد 15 عامًا، من عرض الجزء الرابع من الفيلم عام 2008، وأكثر من أربعة عقود بعد الفيلم الأول Raiders of the Lost Ark، الذي طرح في 1981، ولأول مرة في تاريخ السلسلة، لن يكون المخرج ستيفن سبيلبرج مخرجًا للفيلم، لكن سيكون من إخراج جيمس مانجولد، مع سبيلبرج وكاثلين كينيدي وفرانك مارشال وسيمون إيمانويل كمنتجين، ويعرض الفيلم بالقاهرة والإسكندرية وطنطا من خلال 50 حفلة يوميا بـ 15 سينما.