متحف جاير أندرسون يحتفي بمرور 80 عاما على افتتاحه.. ورش حرفية ومعرض أثري

وسط أجواء لطيفة من المعرفة والمرح، نظم متحف جاير أندرسون بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عامًا على افتتاحه، والذي يوافق 17 يوليو من كل عام، معرضاً أثرياً أرشيفياً مؤقتاً تحت عنوان «في ضيافة أندرسون»، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأرشفة بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ومن المقرر افتتاحه غداً الاثنين الموافق 14 يوليو و يستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري.

متحف جاير أندرسون

وتعليقا على هذا الشأن، قالت ميرفت عزت مدير عام متحف جاير أندرسون، إن اليوم شهد احتفالية كبيرة، بمرور 80 عامًا على افتتاح المعرض، ضمت مجموعة من الفعاليات مثل احتفالية المعرض والتي ضمت العديد من مقتنيات جاير أندرسون.

وأضافت «ميرفت» لـ«الوطن»، أنَّ الاحتفالية كانت خليط بين الأثري والأرشيفي، بمعنى على سبيل المثال تم عرض المفتاح الأصلي لجاير أندرسون، وبعض المقتنيات الخاصة مثل الجرامافون وأدوات الجراحة، وأدوات الكتابة الخاصة به التي احتوت على مجموعة قيمة من الكتب، ومجموعة من الصور الشخصية له ولعائلته، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق التي تربط بين أندرسون ومنزل الكريتلية منها المكاتبات بينه وبين الحكومة المصرية للحصول على المنزل، واقتراحاته لتحويل المنزل إلى متحف، ووثيقة حصول جاير أندرسون على لقب لواء شرف.

وأوضحت أنَّ تمّ إقامة على هامش الاحتفالية مجموعة من الورش من ضمنها ورشة لمصابي متلازمة داون وهي رشة طباعة على النسيج ورسم على الزجاج، وأقمنا ورش حرفية للسيدات «زجاج معشق»، علاوة على ورشة إعادة تدوير تحت عنوان «بيئة نظيفة».

وأشارت مدير عام متحف جاير أندرسون، إلى أنَّ الإقبال اليوم كان كبير للغاية، سواء على المعرض الأثري والزوار العاديين للمتحف، وتواجد مجموعة كبيرة من العاملين في مجال الآثار.

وفيما يخص الورشـ حضر العديد من الأطفال ومعهم أهاليهم، وتمّ تنظيم زيارات لهم داخل المتحف، كما حضرت مجموعات من السيدات المشاركات في الورش الحرفية، بشكل يومي.