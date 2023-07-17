وظائف وزارة العمل 2023 بالشرقية.. اعرف الشروط والراتب

أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الإثنين عن تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص بها وظائف خالية وتحتاج إلى لأشخاص يعملون في هذه الوظائف، ومن بين هذه الشركات شركة بمدينة العاشر من رمضان وذلك ضمن وظائف وزارة العمل 2023 بالشرقية.

50 وظيفة شاغرة في شركة بالعاشر من رمضان

وذكرت شركة ماك لتصنيع تيل الفرامل الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان أنه تم توفير 50 وظيفة عامل إنتاج براتب 3250 جنيها.

الشروط المطلوب توافرها للمتقدمين للوظائف

وأوضحت الشركة أن الشروط المفترض توافرها فيمن يتقدمون للوظائف الشاغرة هي:

- يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط

- يتراوح سن المتقدم بين 20 و 40 عاما

ولفتت الشركة إلى أنه سيتمتع العمال بتأمين اجتماعي وتأمين صحي، كما سيتم توفير مواصلات في القاهرة وشبرا الخيمة والشرقية.

وظائف وزارة العمل 2023 بالشرقية

الجدير بالذكر أن وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية بشأن إعلانات الوظائف، لضمان تنفيذها وعدم وجود أي تلاعب بالراغبين في العمل.