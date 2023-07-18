تعزيز دور الاستراتيجية القومية للسكان من خلال نشر الوعي بأسوان

تستكمل أجهزة محافظة أسوان، العمل على تفعيل دور الاستراتيجية القومية للسكان، وربطها بجهود التنمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية تحقيق التكامل والتنسيق بين كل الجهات، لإبراز ما يتم تنفيذه من جهود ملموسة وإنجازات متعددة، فيما يتعلق بتنوع الأنشطة السكانية.

لجان مخصصة لنشر الوعي والتفاعل الإيجابي

وتسعى اللجان التنسيقية، لتكثيف الوعي نحو التفاعل الإيجابي مع القضية السكانية وتنظيم الأسرة، في ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وترأست المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية للسكان، بحضور مسئولي الجهات المختصة، لمتابعة جهود الخطة التنفيذية للسكان.

متابعة ميدانية مستمرة

وجهت السكرتير العام بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من المجلس القومي للسكان، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنسيقية، للوقوف على الخطة الموضوعة، وضمان الوصول إلى النتائج المرجوة.

كما أكدت ضرورة التعريف بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان الخمس، والمتمثلة في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وصحة الشباب والمراهقين، والتعليم والمعرفة والوعي المجتمعي، وتمكين المرأة، وذلك من خلال الندوات التوعوية داخل القرى والنجوع لتحقيق المستهدف بشكل متناسق وكامل.