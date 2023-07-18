7 أولويات لمصر خلال رئاسة «النيباد» على مدار عامين.. اعرف التفاصيل

حدد تقرير صادر عن مركز العلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 7 أولويات لمصر خلال رئاسة النيباد على مدار عامين، منها الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2024-2034 بالتنسيق مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وحشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، خاصة تطوير البنية التحتية، ومنها مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا، والطريق البري بين القاهرة وكيب تاون.

7 أولويات لمصر خلال رئاسة النيباد على مدار عامين

- الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2024-2034 بالتنسيق مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية.

- حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية وخاصة تطوير البنية التحتية ومنها مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا والطريق البري بين القاهرة وكيب تاون.

- تعزيز دور القطاع الصناعي في الدول الإفريقية والإنخراط في سلاسل القيمة المضافة عالمياً.

- تبني مقترح سكرتارية النيباد لإطلاق مبادرة «فريق إفريقيا لحشد الموارد» لتحديد الاحتياجات التمويلية للقارة.

- تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين ومنظمات التمويلن، لإيجاد حلول لأزمة الديون المتراكمة ووضع آليات لتخفيف عبء الديون.

- الإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية.

- حشد الموارد لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلم والأمن والتنمية والذي يتشارك في أهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.