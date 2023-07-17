حبس المتهمين بسرقة أسلاك النحاس من غرفة كهرباء في مدينة 15 مايو

أمرت جهات التحقيق في القاهرة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بسرقة غرفة كهرباء في مدينة 15 مايو، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

سرقة غرفة كهرباء في مدينة 15 مايو

بداية الواقعة التي شهدتها مدينة 15 مايو بالقاهرة، عندما قام رجال الشرطة بضبط 3 أشخاص أثناء استقلالهم ميكروباص دون ترخيص ملك وقيادة أحدهم، في مدينة 15 مايو، وبحوزتهم كمية من أسلاك النحاس، و4 قواعد، و4 مسامير نحاس، و2 مطرقة، و2 عتلة، ورافع يدوي، و2 مفتاح، إضافة إلى فرد خرطوش، وطلقتين لذات العيار.

وجرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة، واعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء في مدينة 15 مايو، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

عقوبة المتهمين

أما عن العقوبة القانونية، فأوضح المحامي سمير عبد العظيم، لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأضاف أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».