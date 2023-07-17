خبير مناخ للقاهرة الإخبارية: أوروبا تواجه موجات حر شديدة هذا الصيف

أكد الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية، أن القارة الأوروبية شهدت موسم صيف شديد الحرارة في العام الماضي، وحذر من أن توقعات خبراء الأرصاد تشير إلى أن القارة العجوز ستواجه هذا الصيف موسماً أكثر حرارة، أطلقوا عليها اسم «سَرْبَرُوس»، أي «حارس الجحيم» في الأساطير الإغريقية.

ارتفاع درجة الحرارة

وأضاف خبير التغيرات المناخية، خلال مداخلته مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أوروبا قارة عجوز ومغلقة، وتتأثر بارتفاع درجات الحرارة أكثر من أي منطقة أخرى، مشيراً إلى أن أوروبا شهدت ارتفاعاً في درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة على الأقل، وهي النسبة التي تم الاتفاق في مؤتمر باريس على عدم تجاوزها بالنسبة لمعدلات الارتفاع في درجات حرارة الأرض.

حرائق الغابات

وأوضح «طنطاوي» أن ارتفاع درجات الحرارة يتم بوتيرة عالية ومتسارعة، وهناك العديد من كبار السن يعيشون في قارة أوروبا بمفردهم، وقد يشكل ارتفاع درجات الحرارة خطراً عليهم، كما يتسبب في اندلاع المزيد من حرائق الغابات في عدد من الجزر والمناطق على امتداد القارة الأوروبية.

ولفت إلى وجود تحركات من الحكومات الأوروبية لمواجهة موجة الحرارة الشديدة، وإصدار التحذير الأحمر للسائحين في عدد من المناطق، وغيرها من الإجراءات، للحد من الآثار السلبية لهذه الموجة الحارة.