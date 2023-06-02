إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على طريق «السخنة - القطامية»

شهد طريق «القطامية - العين السخنة» اليوم، حادث تصادم سيارتين ملاكي، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم سيارتين

وكان مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغا من سائقي السيارات المارة على طريق «السخنة - القطامية» بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ووقوع إصابات، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف محافظة السويس، 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي اللازم ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

معاينة موقع الحادث

وتوجهت قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث، حيث تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي رقم «أ ع هـ 1927» مع أخرى ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «ي ق ن 796»، قبل العين السخنة بنحو 20 كيلو على طريق «القطامية - العين السخنة»، اتجاه العين السخنة، وأسفر الحادث عن 8 مصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، وتم إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة للوقوف على الحالة الصحية لكل مصاب.

تحرر محضر بالحادث لتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابساته وأسبابه، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.