أحمد وفيق لـ«الطاهري»: نتيجة الثانوية العامة أكثر ما يذكرني بالإسكندرية

قال الفنان أحمد وفيق، إنّ نتيجة الثانوية العامة أكثر ما يذكره بمحافظة الإسكندرية، موضحًا: «زرت هذه المحافظة قبل ظهور النتيجة، وكانت أول مرة أزورها وأنا ناضجا وأستطيع استيعاب تفاصيلها».

وأضاف «وفيق»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة»، على قناة «اكسترا نيوز»: «كنت أزور رأس البر في الصيف عندما كنت صغيرا، وأصبحت مدينة عالمية الآن، وسأزورها قريبا».

وفيق: ارتباطي بالمسرح بدأ من مسارح الكورنيش بالإسكندرية

وتابع أن ارتباطه بالمسرح بدأ من مسارح الكورنيش بالإسكندرية، إذ شاهد مسرح لايف النجوم، مثل مسرحية خشب الورد للفنان الراحل محمود عبدالعزيز على مسرح العبد، مشيدًا في الوقت ذاته بمحافظة الإسكندرية التي تتضمن مكتبة الإسكندرية كما أنها كانت معقلا للعلماء لفترات زمنية طويلة.

وعن مشواره الفني، قال إنه عمل مع عدد كبير من نجوم الفن مثل محمد صبحي ويوسف شاهين وجلال الشرقاوي وخالد يوسف: «أراجع نفسي دائما وعندها أدرك أن كل ما فعلته في مشواري المهني كان صائبا لأن معظم القرارات التي اتخذتها في حياتي تشبه شخصيتي».