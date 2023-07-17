«تعليم دمياط»: برنامج تدريبي مجاني لطلبة المدارس ضمن الأنشطة الصيفية

أطلقت إدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط، برنامجا تدريبيا لتنمية مهارات التفكير والإبداع في الرياضيات بالمجان في مدارس الإدارة، تحت رعاية المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وإشراف عصام البرقي، مدير إدارة عزبة البرج التعليمية.

بدء النشاط الصيفي بعد امتحانات الثانوية العامة

وقال عصام البرقي، مدير إدارة عزبة البرج التعليمية، لـ«الوطن»، إن البرنامج التدريبي انطلق ضمن أنشطة الإدارة التعليمية بعزبة البرج الصيفية، والتي يهتم بها الجميع في مختلف مدارس الإدارة، والذي انطلق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في مدارس مختلفة بنفس التوقيت، لتنمية مهارات الطلبة، ولاستغلال وقت فراغهم في الإجازة الصيفية وتعلم مهارات جديدة تساعدهم على الإبداع والابتكار والتميز في دراستهم وفي حياتهم العملية.

استغلال قاعات المدارس في التدريب

وأكد «البرقي» أن التدريبات جاءت تحت إشراف توجيه الرياضيات بالإدارة، والذي وضع منهجا بسيطا يتناسب مع قدرات واحتياجات الطلاب وينمي لديهم الحث الابتكاري ولتوعيتهم أيضا بمجموعة من القيم والمبادئ الأساسية والأخلاقية ضمن البرامج التي تقدم في النشاط.

برنامج لتقويم الطلبة الضعاف في القراءة والكتابة

وأضاف أن الإدارة تسعى للتدريب على احتياجات الطلاب وعمل برنامج مجاني ومحو أمية الطلبة الضعاف في القراءة في المرحلة الابتدائية والإعدادية وتقويمهم قبل بدء العام الدراسي الجديد.