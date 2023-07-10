الثانية على الجمهورية بالتعليم الفندقي: «طلبتها من الله.. وسعادتي لا توصف»

حصلت الطالبة منة محمد عبد السلام، من قرية الشيخ درغام بدمياط، والمقيدة بمدرسة رأس البر الفندقية التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية والتعليم الفندقي لعام 2023.

«منة»: كنت أشعر أني ضمن الأوائل

وقالت الطالبة منة عبد السلام، لـ«الوطن»، إنها كانت تنتظر النتيجة بقلق، وكانت تشعر أنها من الأوائل، وما أن ظهرت النتيجة حتى سيطرت الفرحة على الأسرة بأكملها.

وأضافت: «أنا تعبت وسهرت، وكنت أتمنى أكون من المتفوقين وطلبتها من الله، والحمدلله قدرت أفرح والدي ووالدتي وأشرف قريتي، وربنا أعطاني أكثر ما تمنيت، وكنت متوقعة أكون ضمن الأوائل في الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، نتيجة دعوات والدي واجتهادي، لكن لم أكن أتوقع أن أكون الثانية على الجمهورية».

الثانية جمهوريا: سعادتي لا توصف

وأكدت الثانية على مستوى الجمهورية أن سعادتها لا تُوصف، لأنها أثلجت صدر والدتها، مضيفة: «الله استجاب لدعواتي وكلل مجهودي وتعبي طوال فترة الامتحانات بهذا النجاح، وأشكر كل أساتذتي وكل من دعمني من أسرتي ومن المدرسة، وسأكمل دراستي حتى أصل للجامعة».