وزير الصحة: نقدم أدوية مجانية للمرضى بـ40 مليار جنيه سنويا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهلك أدوية بقيمة مليار دولار تقريبا سنويًا، وهي تمثل 25% من الاستهلاك العام للدواء.

أدوية مجانية بقيمة 40 مليار جنيه سنويًا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «وزارة الصحة تستهلك بـ40 مليار جنيه سنويًا، أدوية مجانية للمريض سواء من خلال وحدات صحية، أو علاج على نفقة الدولة، أو قوائم انتظار، بخلاف استهلاك قطاع الجامعة، وقطاع المجتمع المدني، والقطاع الخاص».

سوق الدواء في مصر تصل لأكثر من 300 مليار جنيه

ولفت وزير الصحة إلى أن الدراسات أثبتت أن شراء الدواء من الجيب تمثل ما لا يقل عن 55% من سوق الدواء، أي أن سوق الدواء في مصر تصل لأكثر من 300 مليار جنيه، منوهًا بأن ربع الأدوية تصرف في غير محلها نتيجة عدم وجود ضوابط لصرفها، مثل الضوابط العالمية.