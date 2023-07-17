التحالف الوطني يوفر شققا وتعويضات لأسر ضحايا عقار حدائق القبة

كشف الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، كواليس انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، مؤكدا أن سبب انهيار العقار هو أن أحد سكان المقيمين في الدور الأول قرر إزالة بعض حوائط منزله للتوسعة دون الرجوع إلى أي مؤسسة علمية أو استشاري هندسي.

العقار عمره أكثر من 70 سنة

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، إن العقار مكون من طابق أرضي و4 أدوار، وبعض السكان أجرى تعديلات في الدور الأرضي، على الحمام والمطبخ، ما أدى إلى انهيار العقار.

وأشار الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إلى أنه تم ضبط المالك، والمقاول والعامل، لافتًا إلى أن العقار عمره أكثر من 70 سنة.

نجاة شخص واحد من بين 14 شخصا

وذكر أنه نجا شخص واحد، من بين 14 شخصا كانوا متواجدين داخل العقار وقت الانهيار، مؤكدًا وفاة 13 شخصا نتيجة الانهيار.

وكشف أنه تم توفير شقق للناجين من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وتم صرف 50 ألف جنيه لأسر المتوفى، و25 لأسرة المصاب، وتوفير معاش 1000 جنيه لأسرة المتوفى، كما تم توفير شقق مؤقتة لحين توفير شقق أخرى، وهناك لجان لمعاينة العقار.