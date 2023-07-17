تراجع جديد في سعر الذهب اليوم بختام التعاملات.. اعرف عيار 21 بكام

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 17-7-2023 في الصاغة، تراجعا بختام التعاملات بقيمة 5 جنيهات لعيار الذهب 21، إذ أنه سبق وانخفض خلال اليوم بنحو 15 جنيهًا، ليصبح حاليًا نحو جنيهًا، بحسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

وجاء سعر الذهب اليوم الإثنين 17-7-2023 في الصاغة، بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعًا، خلال ختام التعاملات بـ2160 جنيهًا، بدلًا من 2165 جنيهًا في التعاملات المسائية.

سعر الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر نقاءً بـ2469 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 خلال ختام التعاملات، سجل 1851 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة، وسعر عيار 14 بـ1440 جنيهًا، وعيار 12 بـ1234 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسعر الجنيه الذهب الآن سجل 17280 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وعن سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1954 دولارًا أمريكيًا.

يذكر أن سعر الذهب يشهد خلال الفترة الحالية استقرارًا في الصاغة بحسب تصريحات عمرو المغربي عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، الذي أكد أن الفترة الحالية أنسب وقت للشراء.