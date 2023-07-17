تراجع سعر الذهب بمنتصف التعاملات.. والشعبة: الوقت مناسب للشراء

كشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، فيما شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 17-7-2023 في الصاغة، تراجعاً خلال منتصف التعاملات، بقيمة 10 جنيهات، فيما انخفض السعر في تعاملات الظهيرة بقيمة 5 جنيهات.

أسعار الذهب بمحلات الصاغة

وذكر «المغربي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الذهب اليوم في الصاغة، خلال منتصف التعاملات، بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعاً، سجلت 2165 جنيهاً للجرام، وعيار 24 الأكثر نقاءً بلغ 2474 جنيهاً للجرام، وعيار 18 سجل 1856 جنيهاً، وعيار 14 بلغ سعر الجرام 1443 جنيهاً، وعيار 12 بلغ 1237 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية أو ضريبة.

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد سجل 17320 جنيهاً، وبلغ سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية، 1953 دولاراً أمريكياً.

الوقت مناسب لشراء الذهب

وأكد عضو شعبة الذهب أن الفترة الحالية تشهد استقراراً ملحوظاً في سعر الذهب، وأنه الوقت المناسب بشكل كبير للمواطنين لشراء الذهب، سواء المشغولات أو السبائك الذهبية أو الجنيهات الذهبية.

وأوضح المغربي أن الذهب يعد من الاستثمارات المتميزة على المدى البعيد، وأن من يمتلك فائضاً من المال، يمكن الاستثمار فيه، مشيراً إلى أن البيع يكون عند الضرورة فقط.