تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 80 جنيهاً.. اعرف وصل كام

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 17/ 7/ 2023 في محلات الصاغة، بشكل ملحوظ، إذ سجل انخفاضاً بقيمة بلغت نحو 80 جنيهاً، خلال تعاملات نهاية اليوم.

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن، مبلغ 17320 جنيهاً، بدلًا من 17400 جنيه في تعاملات الظهيرة، بانخفاض مقداره 80 جنيهاً، بحسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

استقرار سعر الذهب اليوم

وذكر عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الفترة الحالية تشهد استقراراً في أسعار الذهب، ونصح المواطنين بالشراء، سواء المشغولات أو السبائك أو الجنيهات الذهبية.

سعر الذهب الآن في مصر

وسجل سعر الذهب الآن في مصر، بالنسبة لعيار 21 خلال التعاملات المسائية، 2165 جنيهاً للجرام، وسعر عيار 24 بلغ 2474 جنيهاً، بينما سجل الجرام عيار 18 سعر 1856 جنيهاً، وعيار 14 سجل 1443 جنيهاً للجرام، وعيار 12 بلغ 1237 جنيهاً للجرام.

ونصح «المغربي» المواطنين باستثمار مدخراتهم في شراء الذهب، خلال الفترة الحالية، وتجنب بيع الذهب إلا في حالات الضرورة فقط، إذ أن الذهب يعد الملاذ الآمن واستثمار جيد على المدى البعيد.