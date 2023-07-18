«ثقافة السويس» تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

أقام فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، احتفالاً بالهجرة النبوية، تضمن محاضرة بعنوان «الهجرة النبوية الشريفة»، حاضر بها أحمد الخولي مدير التعليم الإعدادي بالأزهر سابقا.

وأوضح أحمد الخولي، أن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعد بمنزلة معركة من أنجح المعارك، التي خاضها في مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين.

وأكد «الخولي»، أن سيرة النبي صل الله عليه وسلم، حافلة بكل ما هو خير، وتعد الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، أهم حدث في الحركة الدعوية في تاريخ المسلمين.

وأشار مدير التعليم الأزهري السابق، إلى أن الهجرة كانت أساسا ومنطلقا لقيام الدولة الإسلامية، تمكنت من خلاله من توسيع دائرة الدعوة، على اعتبار أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية.

وتناول خلال حديثه، أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، ومن بينها: «الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله، والتخطيط الجيد، واختيار الصديق، والثبات وتحمل الصعاب والصبر واليقين بالله».