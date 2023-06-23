ضمن الموسم المسرحي للطفل.. «ثقافة السويس» تعرض «مملكة القرود»

شهد مسرح قصر ثقافة السويس، العرض المسرحي مملكة القرود، ضمن فعاليات الموسم المسرحي للطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار اهتمام وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة بكافة الأقاليم الثقافية

العرض في وجود لجنة التحكيم

وجرى إجراء العرض بحضور لجنة التحكيم سعيد حجاج كاتب مسرحي، نهلة مرسي مهندسة ديكور، ناصر عبد التواب مخرج مسرح الطفل، ووفقاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بدعم الثقافة والفنون من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة واقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد من خلال فرع ثقافة السويس بإدارة عبد المنعم حلاوة.

العرض ضمن فعاليات مسرح الطفل

وعرض مسرحية مملكة القرود يأتي ضمن فعاليات مسرح الطفل تأليف سمير عبد الباقي، إضاءة محمد التنجيري، استعراضات نسرين نصيف، وإعداد و مخرج منفذ نسرين نصيف، وتصميم ديكور محمد ابو عمرة ومساعدين في تنفيذ الديكور يوسف علي، زياد أبو بكر وصابرين ناصر، وتنفيذ ملابس رحاب، ونور الهدى، تنفيذ ديكور وإخراج محمد التنجيري.

قصة العرض

وتدور أحداثه حول الطفلة زغلولة التي تعبر من خلال الكتاب السحري إلى عالم الحواديت، وإذا بها في إحدى الغابات مع مجموعة من القرود والأسود وغيرها من الحيوانات، حيث تحدث خيانة من القرد لمجموعته متفقا مع الأسد على إرسال قرد كوجبة للأسد، فيتناقص عدد القرود مما يثير حفيظتها فيجتمعوا بحيوانات الغابة للبحث عن حل، ثم يستعينوا بالفيل لإنقاذهم من الأسد، ولكنه برغم ضخامته ارتعد من الأسد خوفا، حيث يناقش العرض قيما وحكما حياتية لتأكيد أن القوة هي قوة الفكر وحكمة العقل، والتعاون من أهم السمات التي يجب أن تسود بيننا، وتتناول المسرحية فكرة تكامل العقل والجسد معاً في إنجاز المهام ومواجهة الأخطار.