استقرار أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات

شهدت أسعار الدواجن اليومفي الأسواق والمحلات استقرارًا، إذ أن تتراوح الأسعار في أرض المزرعة بين 58 و59 جنيهًا، بحسب بورصة الدواجن، وسليم سعيد عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وبالنسبة أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات، جاء سعر الفراخ الساسو بين 99 و100 جنيه.

أسعار الدواجن البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في أرض المزرعة، بين 58 و59 جنيهًا، وتصل للمستهلك بين 63 و65 جنيهًا، وفقا لسعيد.

أسعار مشتقات الدواجن

بالنسبة لسعر كيلو الفراخ البانيه بين 165 جنيهًا و175 جنيهًا ويتراوح كيلو الشيش طاووق، بين 150 و165 جنيهًا، بحسب عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم، يتراوح البلدي بين 5.5 و6.5 جنيه، والهجين بين 6.5 و7.5 جنيه، والجيل الثاني بين 7.5 و8.5 جنيه، والروزي بيور بين 8 و9 جنيهات، والأبيض بين 8 و8.25 جنيه، والساسو البيور بين 8.5 و9.5 جنيه، والساسو بين 7.5 و8.5 جنيه.