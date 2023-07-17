مصرع شاب صعقا بالكهرباء في قرية سياحية بالساحل الشمالي

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث ادعاء صعق كهربائي في قرية سياحية في الكيلو 70 بطريق الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة ومباحث قسم شرطة الضبعة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

مصرع شخص بصعق كهربائي

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، مساء اليوم الاثنين، صحية حادث ادعاء صعق كهربائي بقرية سياحية، ويدعى محمد يوسف أحمد أحمد، 46 سنة، من مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جثة هامدة، وجرى توقيع مفتش الصحة على الجثة، ونقلها ووضعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث بالقرية السياحية في الساحل الشمالي وجار المعاينة والفحص الشامل لمعرفة أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق.