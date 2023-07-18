مقتل 8 وإصابة 13 في حوادت تضرب 3 دول

شهدت عدد من الدول، خلال الساعات القليلة الماضية، 3 أحداث أمنية، بينها تحطم طائرة خفيفة في بولندا، وحادث مروري، أسفرت عن مقتل وإصابة 21 شخصا.

وفي بولندا، لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين، على الأقل، بجروح جراء حادث سقوط طائرة خفيفة من طراز «سيسنا» على حظيرة طائرات بوسط البلاد.

اصطدام الطائرة بمبنى حظيرة بـ«مطار خرتسينو»

وقالت المتحدثة باسم خدمة «إطفاء الحرائق» البولندية، إن الطائرة اصطدمت بمبنى حظيرة طائرات بـ«مطار خرتسينو»، في مقاطعة مازوفيا بوسط بولندا، أثناء محاولة هبوطها وسط أحوال الطقس السيئة، مشيرة إلى أنه كان هناك 10 أشخاص داخل المبنى لحظة وقوع الحادث، و4 آخرون على متن الطائرة.

وأشارت «فرق الإطفاء»، إلى أن الطقس كان سببا محتملا لتحطم الطائرة.

وأوضحت وسائل إعلام، أن الأشخاص كانوا متواجدين في حظيرة الطائرات للاحتماء من الأمطار.

وأشار وزير الصحة البولندي، آدم نيدزيلسكي، إلى إصابة 7 أشخاص على الأقل في الحادث، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

مصرع 3 أشخاص جراء اصطدام مركبتين شرق العراق

وفي ميسان الواقعة شرق العراق، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 بجروح بليغة، جراء اصطدام بين مركبتين على طريق «الكحلاء- قلعة صالح» قرب قرية الطليعة بالمحافظة، بسبب الاجتياز الخاطئ وعدم الانتباه من خلو الطريق، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وفي «أربيل» عاصمة إقليم «كردستان العراق» كشف مصدر أمني، عن إجراء أمني في «مطار أربيل الدولي»، مشيرا في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إلى الابلاغ بوجود إجراء أمني داخل المطار.

توقف كل الرحلات من وإلى «مطارأربيل» منذ 3 ساعات

وأضاف المصدر الأمني، أن كل الرحلات من وإلى «مطارأربيل الدولي» متوقفة منذ 3 ساعات، فيما قالت شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، إن السلطات في إقليم «كردستان العراق» أغلقت الأجواء في مطاري أربيل والسليمانية لأسباب أمنية.

بدوره،أوضحت مصادر عراقية، أن هناك معلومات عن وجود مسيرات قرب المطارين لا تعرف هويتهما.