شاطئ وكورنيش وممشى.. أماكن مجانية تحمي من حرارة الجو بالسويس

4 أماكن داخل نطاق محافظة السويس، تشهد إقبالا كبيرا، خلال ارتفاع درجات الحرارة، نظرا لأنها مفتوحة وتساعد المواطنين على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.

شاطئ السوايسة

أقرب الشواطئ التي يلجأ إليها المواطنون في محافظة السويس، هروباً من درجات الحرارة المرتفعة، حيث يقضي أبناء السويس اليوم كاملا حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، لأن الشاطئ مفتوحاً لأبناء السويس بأجر رمزي، للدخول بـ5 جنيهات نهارا.

فيما أعلنت المحافظة الصيف الحالي، فتح الشاطئ بالمجان لدخول المواطنين مساء، لقضاء الليالي القمرية، حيث تم إعفاء الأهالي من رسم الدخول، وفقا لمدير عام الشواطئ والشاليهات شعبان حمدان، الذي لفت إلى وجود خدمات إضافية الصيف الحالي، مثل الكافتيريا والمطعم وحمامات جديدة.

ممشى أهل السويس.. السهرة صباحي هربا من الحر

يشهد ممشى أهل السويس، بطول كيلو و200 متر على شاطئ الخليج، توافد المواطنين، عصر أيام الصيف، خاصة عندما تكون هناك موجة حارة، كالتي تضرب المحافظات الآن، فيقضي الأهالي ليلتهم بالمجان على أجمل الشواطئ المطلة على الخليج، حيث تتوافر كل الخدمات اللازمة، من محلات ومطاعم وكافيهات، لمن يريد ارتيادها، وهناك مقاعد رخامية للجلوس، لمن يرغب في قضاء الليل دون تكلفة سوى المواصلات.

كورنيش السويس الجديد

يعتبر امتداد للممشى على الخليج بطول نحو كيلومتر، وشهد خلال مرحلة التطوير مؤخرا، إنشاء ممشى موازٍ له ومنخفض، وقريب من مياه الخليج، وتم إنشاء عدد من المحلات التي توفر لمرتادي الكورنيش والممشى، لوازم الخروج، من مشروبات ووجبات خفيفة.

ممشى النخيل

يعد متنفسا جديدا جرى إضافته للمناطق المتميزة في محافظة السويس، خلال الصيف الحالي، ويشهد زحاما كبيرا خلال فترة المساء، حيث تنتشر القعدات والكافيهات بطول نحو كيلومتر موازٍ لممشى أهل السويس.