منظمة العمل الدولية بالقاهرة: مصر حققت صمودا في أزمة كورونا مقارنة بغيرها

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، إن أزمة فيروس كورونا لها تأثير كبير على الدول، ومصر كان لها القدرة على الصمود في مواجهة هذا الوباء، مقارنة بدول أخرى في المنطقة والعالم، وهناك أزمة أوكرانيا، والكثير من الدول تأثرت نظرًا لأهمية القمح.

أهمية تغير المناخ

أضاف إيريك أوشلان، خلال لقائه ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، توصلنا فيه للعديد من الاستنتاجات لتعزيز أهمية تغير المناخ، ومدى تأثره على سوق العمل، من حيث الوظائف، وخلق المزيد من العمل الكريم.

منظمة العمل الدولية

أكد إيريك أوشلان، أن منظمة العمل الدولية تنظر كيف تقدم الدعم لخلق المزيد من فرص العمل، متابعا، «سيكون هناك توازن إيجابي فيما يتعلق بخلق فرص عمل، في ظل وظائف اختفت بسبب هذه الأزمات، وبالتالي يسعون للبحث عن فرص جديدة».