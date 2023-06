ثوران بركان كلوتشيفسكي يهدد 5 آلاف شخص في روسيا (فيديو)

أعلنت السلطات الروسية، صباح اليوم، ثوران بركان فكلوتشيفسكي في شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرق روسيا، بعد تعرض البلاد لـ3 هزات أرضية قوية بالقرب من سواحل شبه الجزيرة، حسبما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم».

وصرّحت أولجا جيرينا مسؤولة فريق الرد السريع لمعهد علم البراكين والزلازل الروسي، اليوم، بأنّه جرى رصد حالة حرارية عالية غير متوقعة واهتزاز الأرض دون قذف الرماد البركاني من فوهة بركان كلوتشيفسكي، شعر به عدد كبير من السكان المحيطين بالبركان.

وصنّف خبراء البراكين نشاط البركان ضمن الفئة الأعلى من التأهب البركاني، ما قد يؤدي إلى تعطيل المجال الجوي، تحديدًا بعد رصد 3 هزات أرضية عالية الشدة بالقرب من سواحل كامتشاتكا، تراوحت شدتها ما بين 3.8 و4.1 درجة على مقياس ريختر.

Klyuchevskoy Sopka, o vulcão mais alto da Eurásia, entrou em erupção em Kamchatka



As imagens da atividade do vulcão foram publicadas pelo canal Telegram da filial regional do Serviço Geofísico Unificado da Academia Russa de Ciências. Eles mostram flashes de luz acima da abertura pic.twitter.com/ADBxOoayEU