«DMC» تستعرض استعدادات الحفلات الفنية في مهرجان العلمين الجديدة

استعرض برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، والمُذاع عبر فضائية DMC، تقريرا تلفزيونيا بشأن استعدادات وتجهيزات الحفلات الفنية التي يحييها تامر حسني والموسيقار عمر خيرت، والمقرر إقامتها خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

إقبال جماهيري على العلمين الجديدة

وقال محمد سعد، مراسل قناة «DMC»: «إقبال كبير على مدينة العلمين الجديدة بمجرد الإعلان عن مهرجان العلمين، استعدادا لحفل الفنان تامر حسني المقرر له 21 يوليو المقبل، وبدأ عدد كبير من الجمهور التوافد إلى المدينة وقضاء أوقاتهم والاستمتاع بالأجواء على البحر والتجول على الممشى السياحي الجديد».

وأضاف «سعد»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، عبر فضائية «DMC»، أنّه من المقرر إقامة حفل الفنان تامر حسني خلال مهرجان العلمين الجديدة في منطقة أرينا، مشيرا إلى أنّ الاستعدادات تجري على قدم وساق لكل النواحي في المدينة، سواء من خلال توفير السيارات الخدمية الجديدة أو تجهيز الطرق.

أبرز الحفلات الفنية بمهرجان العلمين الجديدة

وتابع: «أجمل ما يميز مدينة العلمين الجديدة الآن هو الطقس الرائع على البحر، هناك عدد من المصيفين بدأوا التوافد على الشاطئ للاستمتاع بالأجواء العظيمة في المدينة»، موضحا أنّه بعد حفل الفنان تامر حسني، تشهد مدينة العلمين العديد من الحفلات الفنية المتنوعة، ويحييها الموسيقار عمر خيرت وإليسا ونانسي عجرم وراغب علامة وفريق كايروكي فضلا عن حفل الرابر العالمي روس».