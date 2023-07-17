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«الحياة» تبرز فرحة زوار مهرجان العلمين الجديدة بالطفرة الإنشائية للمدينة

كتب:

منى صلاح
10:20 م | الإثنين 17 يوليو 2023
مدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «قناة الحياة» آراء رواد مدينة العلمين الجديدة حول إقامة مهرجان العلمين والطفرة الإنشائية الهائلة للمدينة، في تقرير لها اليوم.

آراء إيجابية لزوار مهرجان العلمين وفرحة باالطفرة الإنشائية للمدينة

ووفقاً للتقرير المصور من قلب مهرجان العلمين الجديدة، فإنَّه في اليوم الخامس من فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة جاءت أغلب الآراء إيجابية وتعبر عن الفرحة بالمشاركة في هذا الحدث الكبير والذي يعد الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط.

المهرجان إضافة جديدة للفن والثقافة

وقال أحد زائري المهرجان خلال تقرير «الحياة اليوم»، الذي رصد آراء رواد مهرجان العلمين الجديدة: «المهرجان إضافة جديدة للفن وللثقافة»، بينما قالت أخرى: «المهرجان ترويج للسياحة بمدينة العلمين ودعوة مفتوحة لزيارتها».

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