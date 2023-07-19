مواعيد حجز وتقديم طلبات الحصول على وحدات «تعاونيات البناء والإسكان»

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح 361 وحدة سكنية في 4 مدن مختلفة وهي «لؤلؤة بدر، ولؤلؤة أكتوبر، ولؤلؤة العاشر من رمضان، ولؤلؤة القاهرة الجديدة»، بمساحات تبدأ من 95 وحتى 155 مترًا مربعًا، مع وجود تسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، مع وجود خصم بنسبة 20% لمن يدفع سعر الوحدة كاش مع إمكانية اختيار الوحدة دون الدخول في قرعة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، مواعيد حجز وتقديم طلبات الوحدات، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

مشروع لؤلؤة بدر

أكدت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بدء حجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة بدر من يوم الاثنين 17 يوليو، وحتى 26 يوليو، وتعقد القرعة العلنية في 6 سبتمبر المقبل، في نادي العلميين بجوار المقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

مشروع لؤلؤة أكتوبر

وأشارت الهيئة إلى أنّه سيتم حجز وتقديم طلبات مشروع لؤلؤة أكتوبر من 31 يوليو حتى 10 أغسطس، وتعقد القرعة العلنية للتخصيص في 11 سبتمبر، بمقر نادي العلميين أيضًا.

مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان

وأضافت الهيئة، أنّه سيتم الحجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان في الفترة من 14 إلى 24 أغسطس المقبل، وتعقد القرعة العلنية للتخصيص في 14 سبتمبر المقبل، في مقر نادي العلميين بجوار المقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر.

مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

وتابعت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأنّ حجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة كان من 4 إلى 13 يوليو الجاري، على أن تعقد القرعة العلنية للتخصيص في 3 سبتمبر المقبل، بمقر نادي العلميين.