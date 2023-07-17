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«الإسكان»: مستعدون لدعم القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا لتحلية مياه البحر

كتب:

أيمن حمزة
10:12 ص | الإثنين 17 يوليو 2023
وزير الإسكان يناقش سبل تعزيز الشراكة لتحلية المياه

وزير الإسكان يناقش سبل تعزيز الشراكة لتحلية المياه

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مسؤولي شركة أكوا باور للاستثمار فى مجالات المياه والطاقة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال تحلية مياه البحر، وتوطين تكنولوجيا التحلية، والصناعات المرتبطة بها، وخاصة صناعة الأغشية membranes، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، استعداد الدولة المصرية لدعم ومساندة شركات القطاع الخاص لتوطين أحدث التكنولوجيات في مجال التحلية، والصناعات المرتبطة بها، من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة المصانع، واستيعاب حجم الإنتاج في السوق المحلية والعربية والأفريقية، نظرا لأن مصر تعد منطلقا للتصدير للأسواق المحيطة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى ما تم إقراره في وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أنّ مشروعات تحلية مياه البحر، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، خلال الـ5 سنوات المقبلة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب.

تحلية مياه البحر

وأوضح وزير الإسكان، أنّه تم تفويض صندوق مصر السيادي، مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قِبَلِ وزارة الإسكان، وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة، لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، وتكون الأولوية للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية.

وخلال اللقاء، استعرض نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، والمقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية، وتتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، ومخطط بها إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم تنفيذها وإدارتها من قبل القطاع الخاص.

وأشار مسؤولو شركة أكوا باور، إلى أنّ شركتهم تم تأهيلها في مشروعات الخطة الخمسية الأولى للتحلية لتنفيذ مشروعات أكبر من مليون م3/يوم، بخلاف مشروعاتهم في مجال الكهرباء بالتعاون مع الدولة المصرية، موضحين أنّ شركتهم من كبرى الشركات المتخصصة في مجال (الطاقة / تحلية المياه)، ومن الشركات الواعدة للمنافسة في تنفيذ مشروعات تحلية المياه بنظام تعاقد (P.P.P) في مصر.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.