«الأرصاد الجوية»: 3 أيام على موعد انتهاء الموجة الحارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موعد انتهاء الموجة الحار سيبدأ تدريجيا من نهاية الأسبوع الجاري حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث نشعر بالتحسن التدريجي في درجات الحرارة.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأضافت غانم في تصريح لـ «الوطن»، أن العظمي على القاهرة الكبري مع بداية الأسبوع المقبل ستكون بين 35 و36 درجة مئوية بانخفاض يتراوح بين 2 إلى 3 درجات عن الأسبوع الجاري، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مشيرا إلى أن تأثير الكتل القادمة من طبقات الجو العليا ستكون أقل حدة من هذه الايام، وهذا سيكون بداية انتهاء الموجة الحارة خاصة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وصولا الى شمال الصعيد.

اليوم ذروة الموجة الحارة

وأكدت غانم، أن اليوم الثلاثاء سيكون ذروة الطقس شديد الحرارة على القاهرة وشمال وجنوب البلاد، حيث تصل الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبري لـ41 درجة، وعلى شمال وجنوب الصعيد 45 درجة، وعلى شمال الوجه البحري37 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

- القاهرة 38 - 27

- العاصمة الإدارية 39 - 26

- أكتوبر 38 - 27

- بنها 38 - 27

- دمنهور 36 - 25

- وادي النطرون 39 - 25

- كفر الشيخ 37 - 27

- المنصورة 38 - 27

- الزقازيق 39 - 26

- شبين الكوم 38 - 27

- طنطا 38 - 27

- دمياط 35 - 27

- بورسعيد 36 - 24

- الإسماعيلية 40 - 43

- السويس 36- 26

- العريش 36 - 24

- رفح 35 - 24

- رأس سدر 40- 27

- نخل 40 - 20

- كاترين 37 - 18

- الطور 36 - 26

- طابا 38 - 27

- شرم الشيخ 42 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 25

- السلوم 37 - 23

- سيوة 41 - 23

- رأس غارب 41 - 28

- الغردقة 42 - 29

- سفاجا 41 - 29

- مرسى علم 40 - 28

- شلاتين 40 - 27

- حلايب 37 - 29

- أبو رماد 38 - 28

- رأس حدربة 36 - 29

- الفيوم 40 - 26

- بني سويف 40 - 27

- المنيا 41 - 27

- أسيوط 42 - 28

- سوهاج 42 - 27

- قنا 43 - 28

- الأقصر 43 - 28

- أسوان 44 - 30

- الوادي الجديد 45 - 28

- أبوسمبل 42 - 27