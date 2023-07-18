بعد فحص الطعون.. 12 مرشحا على منصب نقيب الأطباء

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات نقابة الأطباء، الانتهاء من فحص جميع الطعون المقدمة إليها ضد المرشحين المطعون عليهم، والتي تقدم بها الطاعنون الأسبوع الماضي.

وأكدت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء أن المستشار القانوني بالنقابة قام بدراسة المستندات المقدمة من الطاعنين والردود الخاصة بالمطعون عليهم ورأي اللجان الانتخابية بالفرعيات المعنية بالطعون، وانتهت اللجنة بعد دراسة أسباب الطعون ومناقشة مدي جديتها وقانونيتها الي استبعاد بعض المرشحين لصحة إجراءات وأسباب الطعن عليهم ورفض استبعاد اخرين لعدم وجود سند قانوني لذلك.

فتح باب التنازلات في انتخابات نقابة الأطباء

وأفادت اللجنة العليا لانتخابات الأطباء، بأنه سيتم فتح باب التنازلات يوم السبت المقبل وحتى يوم الخميس 27 من يوليو الجاري بالنقابة العامة وجميع النقابات الفرعية، وقامت اللجنة بترتيب أسماء جميع المرشحين طبقا لاسم الشهرة الخاص بهم بالترتيب الأبجدي في جميع النقابات الفرعية والعامة بعد انتهاء مرحلة الفصل في الطعون.

وجاءت أسماء المرشحين على منصب النقيب كالآتي: