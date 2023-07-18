إجازات شهر يوليو 2023: منها الاحتفال برأس السنة الهجرية

أعلنت الحكومة المصرية، إجازات شهر يوليو 2023، والتي من المقرر أن تبدأ الأحد حتى الخميس المقبل، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو.

إجازات شهر يوليو 2023

يتخلل إجازات شهر يوليو 2023 يومي الجمعة والسبت، لذا يصبح إجمالي أيام الإجازات 4 أيام، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزاء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتعد تلك الإجازات رسمية مدفوعة الأجر، بالنسبة لجميع العاملين في القطاعات الاقتصادية والمصرفية والاستثمارية، والجهاز الإداري بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص.

آخر أيام الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

ولا تعد إجازات شهر يوليو 2023 هي الأخيرة، فهناك إجازة 6 أكتوبر، وذلك وفقًا لأجندة الحكومية المصرية.