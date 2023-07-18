رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواني البحر الأحمر تستقبل 14 ألف طن بضائع

كتب:

كريم روماني
12:00 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
مواني البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 12 سفينة، مشيرًا إلى تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 714 شاحنة و231 سيارة، وشملت حركة الواردات 4200 طن بضائع، 321 شاحنة و170 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9800 طن بضائع، 393 شاحنة و61 سيارة.

وصول وسفر 2108 ركاب

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن، بينما تغادر العبارة القاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و165 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2108 ركاب بموانيها.

اقرأ المزيد:

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 1800 طن بضائع عامة ومتنوعة في ميناء نويبع

تداول 38 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.