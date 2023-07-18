مواني البحر الأحمر تستقبل 14 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 12 سفينة، مشيرًا إلى تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 714 شاحنة و231 سيارة، وشملت حركة الواردات 4200 طن بضائع، 321 شاحنة و170 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9800 طن بضائع، 393 شاحنة و61 سيارة.

وصول وسفر 2108 ركاب

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن، بينما تغادر العبارة القاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و165 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2108 ركاب بموانيها.