تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة.. سيولة في نفق الأزهر وكثافات على «الدائري»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، حيث انتظمت في نفق الأزهر وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري، وتحديدا في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، خلال حديثها في البرنامج، إنّ كورنيش القاهرة يشهد كثافات متقطعة من المظلات وفي اتجاه وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فيشهد سيولة مرورية.

كثافات مرورية متقطعة في كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية

ولفتت إلى أنّ كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية، سنجد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، ونفس الأمر للمتجه إلى ميدان التحرير ومدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران

وأشارت إلى ظهور كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الطريق الدائري، وفي شارع صلاح سالم سنجد كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات.