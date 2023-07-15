يهتم طلاب الثانوية الأزهرية بمعرفة الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2023 وذلك قبل الإعلان الرسمي عن موعد التنسيق والقبول وظهور النتيجة رسميا، وذلك لمن يرغب من الطلاب في التحويل من الأزهر إلى العام في مرحلة التعليم الجامعي.

الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2023

ويتقدم طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الراغبون في التحويل من الأزهر إلى العام إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، ويقبل المجلس الأعلى للجامعات الطلاب الراغبين في الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2023.

وتشمل قائمة الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2023 كلية الزراعة الصحراوية والبيئية فرع مرسى مطروح التابع لجامعة الإسكندرية من القسم العلمي فقط، وذلك لأبناء محافظة مرسى مطروح الحاصلين على الثانوية الأزهرية.

التحويل من الأزهر للعام

كما يستطيع الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية الراغبين في معرفة الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2023 التحويل إلى كلية الآداب بطور سيناء جامعة السويس لأبناء المدينة.

وتنظم وزارة التربية والتعليم قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية الشعبتين العلمي والأدبي ضمن الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2023 وذلك في الجامعات العامة والمعاهد الخاصة التي تخضع لإشراف الوزارة.